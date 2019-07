Een selfie met uw BFF op een festival, uw beste vriend die uw koffers sleurt omdat u met een gebroken been zit, of uw liefste die boven op een berg zijn lijf rekt? We kennen de beelden, we hebben ze zelf gemaakt, maar waarom onze zomerfotografie niet een stapje hoger tillen? De Standaard ontvangt deze zomer graag uw beste vriendschapsfoto. Een vijfkoppige jury bestaande uit onder andere Michiel Hendryckx, Jimmy Kets en Jan Desloover staat klaar om te oordelen.

Tijd om eens wat verder te kijken, een ander perspectief te zoeken, op zoek te gaan naar dé foto die uw vriendschap echt uitdrukt. Ga de uitdaging aan en stuur ons die foto die het verschil maakt. Hoe legt u die magische band vast? De fotozomer van De Standaard. Ook voor u.

HOE GAAT DEZE WEDSTRIJD IN ZIJN WERK?