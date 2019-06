Koen Verwee nieuwe ceo Mediahuis België

Koen Verwee, voormalig directeur van De Persgroep en Telenet, wordt de nieuwe ceo van Mediahuis België. Dit is een onderdeel van een grotere herschikking waarbij verschillende managers van Mediahuis een nieuwe uitdaging opnemen.

De komst van Koen Verwee bij Mediahuis kadert in een grotere herschikking van de uitgever. Een herschikking die op gang is getrokken door de lopende overname van de Ierse mediagroep Independent News & Media (INM) waardoor Mediahuis niet alleen de kaap van 1 miljard euro omzet krijgt, maar ook een nieuw land voor de groep toevoegt.

Koen Verwee krijgt de Belgische Mediahuis-tak onder zich die onder meer vier bekende krantentitels omvat (behalve De Standaard en Het Nieuwsblad is dat Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg). Tot nu toe overzag Gert Ysebaert als ceo van Mediahuis ook de Belgische activiteiten. Maar door de gewijzigde omvang van de groep past Mediahuis zijn structuur aan.

Verwee werkte circa vijftien jaar in de telecomsector en vijf jaar voor De Persgroep. Hij startte in 1998 bij Telenet toen het nog een start-up was met een beperkt aantal klanten en zou er elf jaar actief blijven alvorens voor de nieuwe eigenaar Liberty uitgestuurd te worden naar Zwitserland om de lokale dochter op orde te zetten. Vandaar ging het naar De Persgroep Publishing waar hij als ceo vooral inzette op de digitale transformatie. Bij de samenvoeging met Medialaan (onder meer VTM) gaf hij te kennen dat hij het huis ging verlaten. Sindsdien werkte hij als consultant. Hij is ook één van de trekkers van ‘sign for my future’.

Ysebaert wordt ceo van Mediahuis Groep en zal zijn aandacht verdelen over de verschillende landen en zegt verbindend te willen optreden tussen de verschillende onderdelen. ‘Samen praat je toch over 4.000 mensen en meer dan 1 miljard euro omzet’, zegt Ysebaert. Bovendien is de verwachting dat op termijn Mediahuis nog groter wordt.

Europese ambities

‘We hebben de ambitie om een leidend Europees mediabedrijf te worden en gaan de komende jaren nog wel enkele stappen zetten’, zegt Ysebaert. De verwachting is dat de overname van het Ierse INM eind augustus rond is. De aandeelhouders hebben gisteren al het licht op groen gezet. De Ierse vleugel leidt tot een verdere herschikking bij Mediahuis waarbij de ceo van Telegraaf Media Groep, Marc Vangeel voor Mediahuis Ierland gaat overzien. Hij zal dat samen met Peter Vandermeersch doen.

De ceo van NRC Media, Rien van Beemen, volgt Vangeel op bij TMG terwijl de Vlaming Dominic Stas ceo wordt van NRC Media. Stas was via Mediahuis Limburg al vertrouwd met de Nederlandse markt. Hij was ook verantwoordelijke uitgever van Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Ysebaert wijst erop dat de verschillende uitdagingen kansen creëren voor de beste mensen aan de top bij Mediahuis die uitgestuurd worden.

Mediahuis omvat titels als De Standaard, Het Nieuwsblad, NRC Handelsblad, De Telegraaf en straks ook onder meer de Irish Independent en Sunday Independent. Het transformeerde in zes jaar tijd van een Belgische uitgever naar een internationale speler.