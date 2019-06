Pech voor wie vanmiddag op Rock Werchter in de schaduw wou luieren aan The Barn. Daar werd een deel van het terrein een tijdlang ontruimd omdat er processierupsen werden aangetroffen.

Even leek het alsof Rammstein op Werchter neergestreken was: plots weerklonk het geluid van vlammenwerpers over de wei. Niets was minder waar: het was de lokale brandweer die de processierups te lijf ...