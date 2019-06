Rechtbank beveelt ontbinding van cannabisclub Trekt Uw Plant

De leden krijgen celstraffen tot 20 maanden met uitstel voor handel en teelt cannabis.

Het is een strenge uitspraak van de rechtbank. Want volgens het openbaar ministerie was de club ‘opgericht om misdrijven te plegen’.

De vzw ‘Trek uw plant’ werd beginjaren 2000 opgericht toen de nieuwe cannabiswetgeving van kracht werd: een wet die een minimale hoeveelheid cannabis voor eigen gebruik toelaat, maar die niet zegt hoe je aan die cannabis mag geraken. De productie en de handel in cannabis bleven ook na de wet van 2003 strafbaar.

Daarom rijpte het idee om geïnteresseerden die elk één plantje mochten hebben, samen een plantage te laten aanleggen en onderhouden. Dat de vzw daarmee de grenzen van de wetgeving aftastte, was bekend.

Dit was dan ook niet het eerste proces tegen de vzw. in 2009 veroordeelde de Antwerpse strafrechter de vzw tot een boete van 8.250 euro met uitstel wegens het aanzetten tot drugsgebruik. Toen al had het openbaar ministerie gevraagd de vzw te laten ontbinden. Daar ging de rechter in 2009 niet op in.

Een jaar later heeft het hof van beroep de vzw Trekt Uw Plant vrijgesproken voor aanzetten tot drugsgebruik.

