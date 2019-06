Jobgroei schakelt versnelling lager

De groei van het aantal arbeidsplaatsen in België zal vanaf volgend jaar halveren.

De vertraging wordt voorspeld door de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, in een vandaag gepubliceerd rapport. Dit jaar zullen er nog zo’n 60.000 jobs geschapen worden, iets minder dan vorig jaar. Maar in de jaren daarop zal het tempo ongeveer halveren naar ruwweg 30.000 banen per jaar. De vertraging heeft te maken met het lagere groeitempo van de economie.

De Hoge Raad bestaat uit een groep arbeidsmarktdeskundigen die de regering adviseert. Ze waarschuwt in het rapport ook voor een afname van het aantal mensen op arbeidsleeftijd. Die afname is een ‘onweerlegbare realiteit’, schrijft de Hoge Raad. ‘Het zorgt voor heel wat uitdagingen op het gebied van de beschikbaarheid van arbeidskrachten.’ Met andere woorden: er zullen minder mensen beschikbaar zijn voor de hoeveelheid werk die in België verzet kan worden.

De leeftijdsgroep van 15- tot 64-jarigen groeit nu jaarlijks met zo’n tienduizend mensen aan. Maar vanaf volgend jaar zal die aangroei vertragen. In 2022 zijn het er nog maar vijfduizend en het jaar daarop verandert de groei in een krimp. In 2030 zal er sprake zijn van een afname met 20.000 mensen per jaar.

Volgens Steven Vanackere, de ondervoorzitter van de Hoge Raad, kan de afname ‘spanningen in termen van onvoldoende aanbod’ tot gevolg hebben. Nu al hebben sommige bedrijven en sectoren het moeilijk om personeel te vinden. De afname van de bevolking op arbeidsleeftijd kan dat probleem nog versterken.