Acht jaar gevangenis gevorderd voor vader die baby doodde

Het openbaar ministerie heeft een gevangenisstraf van acht jaar gevorderd voor een 39-jarige vader uit Lanaken die vorig jaar zijn vijf weken oude baby heeft doodgeschud toen die niet ophield met huilen.

De vader had sinds 2014 een relatie met zijn vriendin uit Lanaken, met wie hij een nieuw samengesteld gezin vormde met drie kinderen.

Het koppel had financiële problemen. De vrouw beviel eind juni, na een moeilijke zwangerschap, van een zoon. Tijdens het verhoor door de rechter omschreef het koppel hun zoon als een huilbaby. Vijf weken na zijn geboorte knapte er iets bij de vader. Hij stond op om 06.30 uur om het kind zijn flesje te geven.

De baby stopte niet met huilen. Op een bepaald ogenblik heeft de vader de huilende baby hardhandig in een maxicosi gelegd, die hij vervolgens hard heen en weer schudde. Omstreeks 8 uur wekte hij zijn vriendin, toen hij merkte dat de baby niet meer ademde. De hulpdiensten werden snel verwittigd, maar de baby was toen al overleden.

Volgens de wetsarts kwamen de symptomen overeen met het shakenbabysyndroom. De vader bleef twee dagen lang vaag over wat er precies gebeurd was. Na de confrontatie met de bevindingen uit de autopsie gaf hij toe dat hij de baby hardhandig had behandeld.

‘Nachtmerrie’

De procureur tilde zwaar aan de feiten. ‘Dit had zware gevolgen. Er is een leven ontnomen van een fragiele en weerloze baby. Het leven van alle partijen werd hierdoor getekend. De zwaarste straf heeft hij al gehad’, besloot de procureur haar pleidooi.

‘Op 28 juli is het leven veranderd in een nachtmerrie. Onze lieve Daan was dood. Jij hebt vijf gezinnen kapot gemaakt en jij hebt dit op je geweten’, zei de moeder tegen haar ex-partner. Ze vraagt een schadevergoeding van 25.000 euro en 3.000 euro provisioneel voor haar andere kinderen.

‘Dit had nooit mogen gebeuren. Ik heb veel mensen pijn gedaan. Het is niet uit te leggen hoeveel spijt ik ervan heb. Het is nooit mijn bedoeling geweest’, sprak de beklaagde toen hij het laatste woord kreeg.