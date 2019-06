In reclamespots voor scheergels en scheerapparaten is zelden tot nooit een haartje te bespeuren. Een Amerikaanse producent maakt komaf met de gangbare traditie en toont voor het eerst ook schaamhaar in zijn reclamecampagne.

Net zoals er (bijna) nooit bloed te zien is in reclame voor maandverband, krijgen we in reclamespots voor scheermesjes al jaren alleen gladde benen en haarloze oksels te zien. De Amerikaanse producent Billie past evenwel voor die tactiek: zij lanceerden vorig jaar een video waarin hun scheermesjes te zien zijn terwijl ze écht haar afscheren, tot groot enthousiasme van vrouwen wereldwijd.

Maar waar niet-geschoren oksels vaker dan ooit worden getoond - popster Halsey siert deze maand de cover van Rolling Stone met okselhaar, zangeres Angèle deed hetzelfde in de videoclip van 'Balance ton quoi' - blijft schaamhaar nog een beetje taboe, tenzij dan in de campagnes van het Belgische lingeriemerk La Fille d'O.

Ook bij Billie vonden ze het hoog tijd om schaamhaar uit het verdomhoekje te halen: in hun nieuwe video komt de beharing in de liesstreek prominent in beeld, bij vrouwen die in badpak of bikini op het strand vertoeven. Want hoewel het bedrijf winst maakt door scheermesjes en scheergels te verkopen, willen ze vooral de boodschap uitdragen dat iedereen zelf mag bepalen wat ze met hun schaamhaar doen.

'Scheren blijft een persoonlijke keuze, niemand moet vrouwen vertellen wat ze moeten doen met hun lichaamshaar', zegt medeoprichter Georgina Gooley in modeblad Glamour. 'Sommige vrouwen willen alle haar verwijderen, anderen zijn er juist trots op: wat je ook kiest, je moet je er nooit voor schamen.'