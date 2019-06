Twee zelfmoordterroristen blazen zich op in Tunesische hoofdstad

In de Tunesische hoofdstad Tunis hebben twee zelfmoordterroristen zich donderdag opgeblazen. De ene terrorist sloeg toe voor een politieauto in een centrale laan, de andere aan het kantoor van de Tunesische veiligheidsdiensten. Volgens het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken kwam daarbij een politieman om het leven.

Bij de zelfmoordaanslagen zouden minstens vijf gewonden gevallen zijn. Wie achter de aanslagen zit, is nog niet duidelijk. Binnen enkele maanden vinden in Tunesië verkiezingen plaats.

Volgens een correspondent van France 24 zijn de omliggende straten afgesloten en geëvacueerd, en is de politie massaal ter plaatse.

Na de val van de autoritaire president Zine El Abidine Ben Ali in 2011 kreeg Tunesië te maken met verschillende aanvallen. In maart 2015 werden 21 toeristen en een politieagent gedood toen gewapende mannen het Bardomuseum in Tunis aanvielen. Drie maanden later werden 38 toeristen gedood bij de aanval op een hotel in kuststad Sousse. Die werden toen opgeëist door Islamitische Staat. In november 2015 riep Tunesië de noodtoestand uit.