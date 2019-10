Hoe Le Pain Quotidien haar personeelsverloop drastisch kon verlagen

Sommige sectoren kenmerken zich door een hoog personeelsverloop. De horeca staat hierbij in menig onderzoek bovenaan. Toch slaagde de Belgische bakkerij-restaurantgroep Le Pain Quotidien erin om met een aangepast HR-beleid haar verloop met maar liefst 31 procent te verlagen. Het Belgische HR-techbedrijf Twegos hielp Le Pain Quotidien om dit te bewerkstelligen. Maar hoe?

1. De uitdaging: de juiste mensen aantrekken en... ze behouden

Dat er ook in België een ‘war for talent’ heerst, is bekend. In dienstenbedrijven en in de horeca is er eveneens nood aan goede arbeidskrachten. Ook daar situeren er zich knelpuntberoepen. En het kleinste verschil in salaris is voor sommigen al genoeg om van baan te veranderen.

HR-managers moeten omgaan met een gemiddeld jaarlijks verloop van 10,9 procent, bleek onlangs uit berekeningen van LinkedIn. Maar in de detailhandel (16,2 procent) en in horeca (17,2 procent) ligt dat verloop nog veel hoger.

Hoge kostprijs

Zo’n hoog personeelsverloop kost een bedrijf veel geld. Een entry-level-medewerker verliezen kost zijn of haar werkgever 50 procent van diens jaarinkomen. Maar bij technische of senior level-profielen loopt dat percentage al snel op tot 125 procent van hun jaarsalaris.

De vraag is dus: hoe kan je als HR-professional met je personeelsbeleid bij de aanwerving van nieuwe werknemers een betere fit met het bedrijf bewerkstelligen, hun betrokkenheid met de werkgever verhogen en zo het verloop (en de kosten) verminderen?

2. De uitwerking: zo pakte Le Pain Quotidien het aan

Le Pain Quotidien is als internationale keten van bakkerijen en franchiserestaurants een waardengedreven bedrijf. Ze zijn resoluut in hun biologische en gezonde aanpak voor hun maaltijden, omdat dit goed is voor ons lichaam en op lange termijn ook voor onze planeet. Maar op HR-vlak kampten ze met problemen om op lange termijn de juiste medewerkers aan te trekken die een band hadden met deze visie. Hun jaarlijkse verloop lag op gemiddeld 51 procent.

In hun zoektocht om dit probleem op te lossen, en meer mensen met de juiste fit aan te trekken, maakte het kennis met de waardengedreven aanpak van Twegos, een HR-softwareplatform voor people analytics gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Twegos meet of de waarde van een individu aansluit bij een bedrijf, team of manager. Wetenschappelijk onderzoek in de VS en Europa toont aan dat zo’n ‘cultural fit’ een belangrijke voorspeller is voor engagement, het behoud van personeel en werkplezier.

Value assessment

Medio 2016 begon Twegos met het meten van de waarden bij de Belgische werknemers van Le Pain Quotidien. Na een testfase werd besloten om per winkel referentiegroepen te maken. Van elke jobkandidaat werd vervolgens het value assessment afgenomen als eerste stap in het rekruteringsproces. De kandidaten die het best bij het bedrijf pasten, en vanuit de idee dat ze hun job goed en graag zouden doen, werden gedetecteerd en sneller voor een gesprek uitgenodigd.

Omdat de organisatie door het hele land op grote schaal aanwezig is, zijn ook de verschillen in waarden binnen de teams gedetecteerd. Dankzij de screening en referentiegroepen op winkelniveau kan een match met individuele filiaalleiders en teams worden geïdentificeerd. Vervolgens wordt de kandidaat geplaatst in het filiaal in zijn regio die het best bij hem of haar past.

3. Het resultaat: verloop drastisch gedaald én 375.000 euro bespaard

Zeventien maanden nadat deze aanpak van Twegos werd geïntroduceerd in hun rekruteringsproces, noteerde Le Pain Quotidien een opmerkelijke daling in verloop met maar liefst 31 procent. Kandidaten die waren voorgeselecteerd door de Twegos-algoritmen, scoorden significant hoger dan gemiddeld op hun attitude en op het verwerven van vaardigheden.

Dit alles resulteerde in kostenbesparingen voor zowel recruitment als training. Gemiddeld bedragen de kosten om een werknemer aan te werven en op te leiden 5.000 euro. Met 75 mensen minder die Le Pain Quotidien op jaarbasis verlaten, werd dus een besparing van 375.000 euro bereikt. En dan nemen we de verborgen kosten en negatieve impact van weinig geëngageerde werknemers (op de productiviteit en het moraal van hun teamleden) nog niet in overweging.

>

>

>