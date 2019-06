Fed Cup krijgt finale met twaalf landen

De Fed Cup, het landentoernooi van de tennissters, krijgt een nieuwe opzet die vergelijkbaar is met die van de Daviscup. Er wordt een Fed Cup Finals georganiseerd, waar twaalf landen aan meedoen en die plaatsvindt in april.

Donderdag werd het nieuwe format in Londen gepresenteerd. De Hongaarse hoofdstad Boedapest organiseert de Finals tot en met 2022 en er zal op gravel worden gespeeld.

Australië en Frankrijk, die in november in Perth in de finale staan van de oude variant van de Fed Cup, zijn al zeker van deelname aan de Finals. Hongarije krijgt als gastland ook een ticket en er wordt een wildcard uitgedeeld. De andere acht plaatsen worden bepaald via play-offs. Zestien landen (waaronder momenteel België) strijden daarvoor, in een thuis- en uitduel in februari. De eerste editie van de vernieuwde Fed Cup Finals zal plaatsvinden van 14 tot 19 april 2020.

Bij de mannen wordt de Daviscup Finals in november gehouden in Madrid. België heeft zich geplaatst voor het toernooi waaraan achttien landen meedoen en treft in zijn groep Australië en Colombia.