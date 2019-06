Geert Bourgeois neemt ontslag op 1 juli, Homans allicht opvolger

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) neemt ontslag op 1 juli. Er komt een extra ministerraad om een opvolger aan te duiden.

Bourgeois moet op 2 juli zijn intrek in het Europees Parlement innemen. Zijn functie als minister-president is niet verenigbaar met een Europese zetel. Dus neemt Bourgeois op 1 juli ontslag. In een extra ministerraad zal zijn tijdelijke opvolger aangeduid worden, tot de nieuwe regering gevormd is.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt dat Liesbeth Homans. Ze zou dan de eerste vrouwelijke regeringsleider in ons land zijn. Homans is viceminister-president voor de N-VA. Ze kreeg in 2014 een superministerportefeuille, nadat ze een persoonlijke monsterscore behaalde als lijsttrekker in Antwerpen.

Toch loste ze de verwachtingen niet helemaal in. De bevoorrechte relatie die ze al twintig jaar had met voorzitter Bart De Wever - ze kennen elkaar sinds hun studiejaren - bekoelde na een tijdje. Homans werd op Vlaams niveau dan niet dé 'leading lady', ze bewaarde wel overtuigend de partijlijn in haar streven om de erkenningen voor moskeeën stop te zetten en ook in haar strijd tegen 'faciliteitenburgemeester' Damien Thiéry. Op vlak van sociale huisvesting - een thema dat ze als parlementslid al jaren volgde - ging het ministerschap haar wel goed af.

Het ziet er dan ook naar uit dat Homans tijdelijk Bourgeois mag vervangen. Begin volgende week zal een extra ministerraad plaatsvinden. Toch is het niet duidelijk of Homans in een volgende Vlaamse regering opnieuw minister wordt. Mocht de N-VA federaal niet meer mee regeren, dan staan er heel wat zwaargewichten te kloppen op de Vlaamse deur. Zo moeten stemmenkanonnen Jan Jambon, Theo Francken en Zuhal Demir onderdak vinden. Of er dan nog plaats is voor Homans is onzeker.