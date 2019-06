Leopold II-tunnel vanaf vrijdag opnieuw twee maanden volledig dicht

De Leopold II-tunnel wordt op vrijdag 28 juni om 22 uur volledig afgesloten voor het verkeer. Voor de tweede zomer op rij gaat de tunnel dag en nacht dicht om tijdens de rustigere zomermaanden de renovatie verder te zetten. Op 2 september gaat de langste autotunnel van het land opnieuw open.

Buiten de zomermaanden wordt er enkel ‘s nachts gewerkt en dus is de vakantieperiode de gelegenheid om enkele ingrijpende werken door te voeren. De volledige rijweg wordt uitgebroken en vernieuwd en gelijktijdig worden de stoepen gerenoveerd. De riolering wordt aangepast, er komt een nieuwe waterleiding voor de brandweer en de hoogspanning en ventilatie worden vervangen. Tenslotte wordt ook de renovatie van de plafonds verdergezet.

De werken veroorzaken mogelijk heel wat verkeershinder, want dagelijks gebruiken in elke richting 40.000 automobilisten de Leopold II-tunnel. Daarom stelt Brussel Mobiliteit enkele oplossingen voor.

Vanuit het noorden is er een alternatieve route via de A12 en vanuit het zuiden kan dat via de Industrielaan in Anderlecht. Op de Keizer Karellaan komt er een beveiligd tweerichtingsfietspad tussen de Zelliksesteenweg (N8) en Leopold II-tunnel. Daarnaast zullen de NMBS, de MIVB en De Lijn hun capaciteit en frequenties verhogen.

Om het verkeer in de zone rond de tunnel vlot te laten verlopen zijn er nog enkele begeleidende maatregelen. Rond het Elizabethpark wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd met een rijstrook voor auto’s in wijzerzin en een voor bussen, hulpdiensten en motorrijders in tegenwijzerzin. Aan Sainctelette worden twee uitritten geschrapt, om te vermijden dat weggebruikers elkaar blokkeren.