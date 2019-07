Stadsfestivalorganisator: vibes en subsidiedossiers

Op 19 juli start het 50e Trefpunt Festival. Een mijlpaal, ook voor een nieuw team dat de fakkel overneemt. Drijvende kracht Guido De Leeuw ging met pensioen (al duikt hij nog wekelijks in het archief). Met de vernieuwing doen ook diploma’s ‘cultuurmanagement’ hun intrede, maar vooral tonnen sfeer en een superdivers programma. Een crash course Gentse Feesten organiseren.

In 1962 werd de vzw opgericht die sinds 1970 aan de basis ligt van de vernieuwde Gentse Feesten, ontstaan uit een macrobiotisch restaurant en een ontmoetingsplek met als founding father de baardige artiest Walter De Buck.

“Het eerste podium stond 10 meter voor het café en vanaf toen is het altijd maar groter geworden”, vertelt artistiek leider Jan Hoozee. “Nu hebben we in 10 dagen 3.500 activiteiten en zijn we met 1 miljoen bezoekers een van de grootste volksfeesten van Europa.” Hoe speel je dat klaar?

1. Artiesten boeken

350 evenementen organiseert Trefpunt. Die moeten energie uitstralen, mensen doen stoppen en zorgen dat ze blijven kijken. Zonder te veel commercialisering. “Natuurlijk stijgen de basiskosten. Met cd’s verdienen muzikanten hun geld niet meer, dus moet het van de optredens komen. Grotere namen strikken is duur. Met beperkte middelen een zo interessant mogelijk programma maken, is de boodschap. In tegenstelling tot betaalde evenementen moeten wij scoren met de sfeer op het moment zelf. Toevallige passanten zijn een moeilijke doelgroep.”

Trefpunt is ook een Trefpunt Café en Trefpunt Concertzaal. Geen typisch cultuurcentrum. “Een Vlaamse erkenning is belangrijk”, geeft Jan Hoozee toe. “Zijn we dan een cultuurcentrum? Als je dat definieert als een plek waar cultuur gemaakt wordt, dan absoluut wel.”

2. Partners vinden

De caféconcerten zijn een belangrijk gegeven in de werking. “Er is een wisselwerking: veel groepen die in het café optreden, spelen later in de concertzaal en nog later op de Gentse Feesten.”

Het zwaartepunt ligt bij die Feesten. “Daar ligt 80% van onze omzet. We hebben sterke partners met wie we coproducties opzetten. Via Jonge Wolven geven we jonge artiesten kansen in samenwerking met AVS, Court Circuit, De Spot en Poppunt. We nodigen ook artiesten uit Brussel, Wallonië en Zeeland uit. Er zijn meer dan 500 inschrijvingen op afgekomen. Daar hebben we er voor deze editie 18 uit geselecteerd.”

3. Eigenzinnig blijven

Tegendraads blijven is een speerpunt. De Gentse Feestendebatten stonden mee aan de wieg van de Prijs voor de Democratie. “De kritische geest aanscherpen, spreekt hier voor zich. “Op dat vlak zijn we nog even rebels en vrijdenkend. Tegen machtsstructuren, net als bij de start”, klinkt het strijdvaardig.

Communicatiecoördinator Stefanie Callens beaamt dat: “Onze programmatie is zo divers mogelijk. Naast het muzikale luik zijn er de debatten, het festival Literair Zomerlief, klassieke muziek met de mensen van het KASK, Turkse en Marokkaanse artiesten, … We willen kwaliteit los van hypes.” De programmatie houdt ook rekening met de boodschap die erachter zit. “We laten Selda Bagçan komen, een Turkse singer-songwriter die zingt over persvrijheid: een hot topic.”

4. Subsidies scoren

Trefpunt Festival vzw telt drie vaste krachten en twee stagiairs. “Tijdens de Gentse Feesten zwelt dat aan tot 150: jobstudenten, stagiairs, zelfstandigen, ... een trouwe achterban die instaat voor logistiek, productie, veiligheid, elektriciteit, sfeerbeheer enzovoort. Zonder hen zou het niet lukken.” Maar subsidies zijn essentieel.

Jan Hoozee: “Ik kwam aanvankelijk als ‘booker’ naar Trefpunt om groepen voor te stellen, maar ik bood er mijn diensten aan om te helpen. Subsidiedossiers schrijven en het vertrouwen winnen van overheden is enorm belangrijk in deze sector. Mijn job voor een managementproductiehuis ruilde ik in voor Trefpunt. We hebben een nieuwe vzw opgericht en subsidiedossiers ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap. Van de stad krijgen we middelen voor de Gentse Feesten in de vorm van een huursubsidie, maar we willen onze jaarwerking nog veel verder uitbouwen. Ik groeide op met de Gentse Feesten en de visie van Trefpunt. Die is de mijne geworden, en nu kan ik ze verder versterken binnen de werking.”

5. Overzicht bewaren

Jan Hoozee studeerde antropologie en deed er cultuurmanagement bij. “Ik heb altijd mijn ding kunnen doen, zoals een programma op stadszender Urgent.fm. Het artistieke is mijn dada, maar je moet een alleskunner zijn. Dossiers schrijven. Hoofdzaak van bijzaak onderscheiden. Weten wat er maatschappelijk leeft én de beleidsprioriteiten vertalen in een missie en visie voor je organisatie. Stressbestendig zijn. Mijn opleiding cultuurmanagement is een goede basis: de theorie, een stage, … Veel studiegenoten kwamen in de cultuursector terecht: in een eigen boekingskantoor, als directeur van Kunstenpunt, communicatiemedewerker bij KASK, in een comedyboekingskantoor, voor de communicatie bij Vooruit, noem maar op.”

Hetzelfde verhaal voor Stefanie: “Ik heb geschiedenis gestudeerd, een Manama cultuurmanagement behaald en stage gelopen in het Plantin Moretusmuseum. Ik heb studiegenoten bij Poppunt en bij Wiels, maar ook in communicatie bij de FOD Financiën. De meerwaarde van cultuurmanagement is praktisch: boekhouden, strategisch denken, HR, fondsenwerving, marketing, publiekswerking, jaarrekeningen, boekhouding, … Ik heb scenografie en productie voor tentoonstellingen gedaan en dan nu: Trefpunt.”

>

>

>