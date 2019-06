Gordon Ramsay bereidt restaurantimperium in VS voor

De Britse sterrenchef Gordon Ramsay heeft een miljoenendeal gesloten met een investeringsmaatschappij, die hem toelaat om tot honderd nieuwe restaurants te openen in de Verenigde Staten.

Wie onderneemt, kent ups and downs, daar kan ook Gordon Ramsay van meespreken. Nadat zijn restaurantimperium in 2017 een recordverlies van 3,8 miljoen pond leed en hij ook restaurants moest sluiten, zit de Britse sterrenchef nu echter op een nieuwe golf en plant de komende vijf jaar tientallen restaurants te openen in de Verenigde Staten.

Ramsay opende zijn eerste restaurant op Amerikaanse bodem in 2006 in New York, maar moest het drie jaar later door financiële moeilijkheden verkopen. Ook in Californië kende hij weinig succes, maar in 2012 opende Ramsay ook een restaurant in het Caesars Palace in Las Vegas, dat wél goed draaide.

De Pub & Grill in krijgt dagelijks 1.300 gasten over de vloer, klinkt het. De Britse chef opende daarna nog vier restaurants in de gokstad, zij het met een ander concept, en ook nog drie restaurants in Atlantic City en Baltimore. En die worden alle acht nog steeds gesmaakt door het Amerikaanse publiek, dat Ramsay ook leerde kennen als jurylid in de Amerikaanse versie van het kookprogramma Masterchef. ‘Ik zie continu rijen staan voor de ingang’, vertelde de 52-jarige Ramsay aan Forbes.

Daarom ging hij op zoek naar een partner zodat hij nog meer restaurants kon openen aan de andere kant van de oceaan. ‘Ik was niet klaar om deze berg op te fietsen in mijn eentje, dat zou me zeker vijftien jaar hebben gekost.’

100 miljoen dollar

Die partner heeft Ramsay nu gevonden in de Britse investeringsmaatschappij Lion Capital, zo schrijft The Times donderdag. Lion Capital zou 25 miljoen dollar (22 miljoen euro) op tafel leggen voor een belang van vijftig procent in de onderneming Gordon Ramsay North America, en zou in de nodige fondsen voorzien (tot 100 miljoen dollar) om de komende vijf jaar 75 tot 100 restaurants te openen in de VS.

Ramsay noemt Lion Capital de geschikte partner in dit avontuur, ‘omdat die hem van geld voorziet maar hem zakelijk de vrije hand laat’. Er zouden ook plannen zijn om nieuwe concepten aan het aanbod toe te voegen, zoals een pizzeria.

De Gordon Ramsay Group telt vandaag in totaal 35 restaurants, waarvan vijftien in Londen. Ramsay heeft verder ook restaurants in Hongkong, Singapore, Frankrijk, Doha en Dubai.