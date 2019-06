Straf met uitstel voor afpersen callgirl van Vlaams Parlementslid

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft donderdag een koppel uit Oost-Vlaanderen schuldig bevonden aan het afpersen van een prostituee uit Duffel. Ze werd ook belaagd en haar gsm werd gestolen.

De 61-jarige man en zijn vrouw eisten bijna 60.000 euro van de callgirl, wegens achterstallige betalingen voor de verbouwing van de studio waarin ze woonde. De callgirl weigerde dat bedrag echter te betalen, omdat die volgens haar een vriendendienst was.

De man, die nog een sleutel van het pand had, verscheen op een gegeven moment in haar studio om een onmiddellijke betaling te eisen en stal toen ook haar gsm. Omdat de callgirl bleef weigeren te betalen, stuurde het koppel vervolgens naaktfoto’s en filmpjes van de dame rond. Uit die beelden bleek dat de tuinbouwer de callgirl al twee jaar lang filmde nadat hij haar studio had gerenoveerd.

Tussen dat beeldmateriaal bevonden zich ook beelden van een Vlaamse burgemeester en een Vlaams Parlementslid. Die werden echter nooit gebruikt om mensen af te persen.

De man kreeg 18 maanden met uitstel, en enkele voorwaarden opgelegd. Zo is er een contactverbod met de callgirl. Zijn echtgenote kreeg tien maanden met uitstel. De callgirl kreeg een schadevergoeding van 2.500 euro toegewezen.