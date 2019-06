Fransman veroordeeld tot 5 jaar cel voor spectaculaire diamantroof Brussels Airport

De Brusselse correctionele rechtbank heeft donderdag de Fransman Marc Bertoldi veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar voor zijn aandeel in de spectaculaire diamantroof op de luchthaven Brussels Airport.

Volgens het parket was hij het brein achter de roof en was hij ook bij die overval aanwezig, maar dat is volgens de rechtbank niet bewezen. Dat Bertoldi zich op voorhand bereid had getoond om de buit te helen, was volgens de rechtbank wel voldoende om hem als mededader te beschouwen.

'De daders zouden de overval nooit gepleegd hebben als ze niet zeker wisten dat ze de buit aan de man konden brengen', oordeelde de rechtbank.

Bertoldi werd ook schuldig verklaard aan lidmaatschap van een criminele organisatie en aan witwassen.

Nieuw proces

Bij die overval, op 18 februari 2013, gingen acht gewapende en gemaskerde mannen ervandoor met meer dan 37 miljoen euro aan diamanten en edelmetalen uit een vliegtuig van de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss.

De vluchtauto’s werden nadien uitgebrand teruggevonden naast de Brusselse Ring. 19 verdachten – naast kopstuk Bertoldi ook helpers en helers – konden geïdentificeerd worden. De commotie was groot toen 18 onder hen een jaar geleden werden vrijgesproken ‘omdat de elementen die het parket had aangevoerd onvoldoende waren’. Er volgt een nieuw proces in 2020.

Beroepscrimineel

Bertoldi gaf eerder al toe dat hij een deel van de gestolen diamanten had doorverkocht aan een Zwitserse zakenman. Hij werd toen onderschept in een Porsche Panamera. Zijn uitlevering kon pas in april plaatsvinden, omdat hij in Frankrijk een celstraf van 8 jaar uitzat vanwege het kidnappen van de vrouw van de F1-baas van Lotus.

Ook van die criminele actie was hij het brein. Pas na het betalen van drie miljoen euro losgeld liet hij de vrouw gaan.