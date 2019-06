Heineken brengt alle Belgische productieactiviteiten onder een dak bij Alken-Maes

De Nederlandse brouwer Heineken brengt al zijn Belgische productieactiviteiten onder dak bij Alken-Maes. De nieuwe onderneming, Alken-Maes NV, verenigt de gelijknamige brouwerij, de ciderproducent Stassen uit het Luikse Aubel en Mouterij Albert uit Ruisbroek.

De nieuwe onderneming Alken-Maes NV zal een omzet draaien van 300 miljoen euro en zal meer dan 600 werknemers tellen, klinkt het in een persbericht. Afgaande op de omzet van Alken-Maes in 2017, gaat het grosso modo om een verdubbeling van de omvang van de brouwer.

De fusie heet het doel te hebben om ‘samen sterker te staan op de Belgische en internationale markt en tegelijk de managementstructuur van de verscheidene Heineken-entiteiten op de Belgische markt te vereenvoudigen’, klinkt het in een persbericht. ‘Door de drie bedrijven samen te brengen binnen een entiteit, wordt hun positie versterkt. Alken-Maes NV steunt op drie sterke, complementaire pilaren. Dat is ook nodig want de brouwerijen, de ciderproducent en de mouterij opereren op zeer concurrentiële en volwassen markten’, aldus Edwin Botterman, de ceo van Alken-Maes.

Brouwerij Alken-Maes is bekend van bieren als Maes, Cristal, Affligem, Mort Subite, Hapkin en Desperados.