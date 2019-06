Tien Democratische kandidaten kruisten vannacht de degens in het eerste presidentiële debat voor de race van 2020. Vanavond doen tien anderen dat. Voor winnaars en verliezers is het nog vroeg, maar Elizabeth Warren verloor zeker haar momentum niet, en outsiders Julian Castro en Bill De Blasio scoorden punten. Beto O’Rourke daarentegen heeft grote moeite zijn hype waar te maken.

Zeven maanden is het nog voor de eerste voorverkiezing in Iowa, en 13 maanden voor de Democratische Conventie in Milwaukee. Het kan dus nog lang duren voor we weten welke kandidaat het in de eindrace ...