De FIA-racedirecteur Michael Masi laat weten dat hij er voor open staat om het systeem van de penalty's te herbekijken voor volgend seizoen. Hij wil wel dat alle teams de voorstellen unaniem goedkeuren.

Twee weken na de ondertussen al beruchte tijdstraf van Sebastian Vettel in Canada was het afgelopen weekend de beurt aan Daniel Ricciardo. Tijdstraffen voor rijders die terug op de baan komen op een volgens de stewards onveilige manier zijn bijna schering en inslag geworden.

Is het überhaupt nog wel mogelijk om wiel-aan-wiel gevechten aan te gaan en moeten de regels aangepast worden? Over die vragen boog de Grand Prix Drivers Association zich afgelopen weekend in Le Castellet.

Michael Masi besprak het thema ook al kort met de F1-piloten tijdens zijn briefing voor de race en hij liet verstaan dat dat hij open staat voor veranderingen in 2020.

“Mijn visie is dat we een reglement hebben en dat moeten we gebruiken tijdens de hele jaargang van 2019,” aldus Masi.

“Ik denk niet dat het een wijze beslissing in eender welke sport is om de regels halfweg het seizoen te veranderen. Maar het is wel iets wat we kunnen bekijken, net als elk ander reglement, absoluut. Ik denk dat we altijd mee evolueren met alles.”

Hoe dan ook in de statuten van de FIA staat beschreven dat bij elke wijziging van de regels alle teams unaniem moeten voor stemmen.

“Als alle teams er mee akkoord gaan is het niet anders dan elke ander reglement,” gaat Masi verder.

“Maar er is ook de ISC (International Sporting Code) waar ook gesproken wordt over een bepaald rijgedrag. Dat is niet enkel voor de F1 maar voor de motorsport in het algemeen.”

“Dat is echter iets dat we gezamenlijk moeten bekijken,” besluit Masi.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: