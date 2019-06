Max Verstappen verkoopt zijn exclusieve Mercedes AMG

Fans van Max Verstappen krijgen de uitzonderlijke kans om een unieke en 'betaalbare' wagen van Max Verstappen te kopen. Geen F1-bolide, maar wel een blitse Mercedes C63s AMG.

Af en toe staat er eens een historische F1-bolide van kampioenen zoals Ayrton Senna of Michael Schumacher te koop. Privéwagens van F1-piloten, die worden ook niet vaak verkocht. Momenteel staat er echter een Mercedes C63s AMG Coupé Edition One te koop van Max Verstappen.

De wagen van Verstappen wordt indirect verkocht via Autoscout24 en het is voor de 'modale' F1-fan een unieke kans om een wagen van Max Verstappen te kopen. Die fan zal er echter wel diep voor in de geldbuidel moeten tasten. In tegenstelling tot de vele andere autozoekertjes staat er bij deze unieke wagen vermeld dat de prijs 'op aanvraag' is.

De Mercedes C63s AMG beschikt over maar liefst 510 pk en is met een waslijst aan opties uitgerust. Naast de hoogwaardige afwerking heeft Verstappen de wagen ook op het dashboard gesigneerd. Daarnaast staat er ook onder de motorkap een handtekening van de Nederlander.

Leuk weetje is dat Max Verstappen pas in september 2015 zijn rijbewijs behaalde, wat opmerkelijk genoeg pas na zijn F1-debuut was. De Mercedes C63s AMG was één van de eerste wagens van Verstappen, al lijkt hij er niet veel mee gereden te hebebn. De wagen heeft immers slechts 21 382 kilometers op de teller staan.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: