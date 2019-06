Gastland Egypte mag als tweede naar achtste finales van Afrika Cup

Na Nigeria heeft ook Egypte zich woensdag geplaatst voor de achtste finales op de Africa Cup. In het Nasserstadion in de hoofdstad Caïro won het gastland op de tweede speeldag in groep A met 2-0 van Congo, na doelpunten van Ahmed Elmohamady (25.) en superster Mo Salah (45.). Congo is met nul op zes zo goed uitgeschakeld.