Bokser Ziad El Mohor grijpt naast medailles op Europese Spelen

Ziad El Mohor is woensdag uitgeschakeld in de kwartfinales van het bokstoernooi bij de lichtzwaargewichten (-81kg) op de Europese Spelen in Minsk. Hij ging met 5-0 onderuit tegen Loren Alfonso Dominguez uit Azerbeidzjan en grijpt dus naast de medailles.

In het boksen zijn er geen kleine finales, en dus had een plaats in de halve finales volstaan voor eremetaal voor El Mohor. Daar slaagde hij echter niet in. De teller van de Belgische delegatie blijft zo staan op drie gouden medailles, één zilveren en één bronzen.

“Hier eindigt mijn medailledroom, het is triest”, reageerde een ontgoochelde El Mohor. “Voor aanvang verwachtte ik mij niet aan een medaille, maar als je zo dichtbij komt, wil je dat eremetaal toch proeven.” Tegen Dominguez kwam onze landgenoot nooit in de buurt van de zege. “Hij was veel sneller met zijn tegenaanvallen. Ik denk dat de techniek vandaag het verschil heeft gemaakt.”