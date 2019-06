Politie vermoedt dat Noorse miljonairsvrouw vermoord is

Bijna acht maanden na de verdwijning van de Noorse miljonairsvrouw Anne-Elisabeth Hagen (68) is nog steeds niet duidelijk wat er met haar gebeurd is. De politie zegt nu dat ze waarschijnlijk vermoord is.

Al sinds 31 oktober 2018 werd niets meer vernomen van Anne-Elisabeth Hagen. De 68-jarige miljonairsvrouw verdween toen uit haar huis in Lørenskog, bij Oslo, zonder sporen van een inbraak of camerabeelden van wat er met de vrouw van de steenrijke investeerder Tom Hagen gebeurd is.

Er was wel een brief waarin de mogelijke ontvoerders 9 miljoen losgeld eisten in cryptomunten, maar ondanks éénmalig online contact met de vermoedelijke ontvoerders leverde dat niets op.

Het onderzoek van de politie leverde ondanks honderden tips helemaal niets op. Geen verdachten, geen mogelijke motieven - behalve het feit dat het om een schatrijk gezin gaat - en geen bewijzen.

De politie zegt woensdag niet langer uit te gaan van een ontvoering met het motief om veel losgeld te krijgen. ‘We kunnen dat niet uitsluiten’, zei Brøske. ‘Maar we onderzoeken nu ook of ze vermoord is en niet ontvoerd. Het zou best kunnen dat de ontvoering in scène gezet is. Maar het meest waarschijnlijk is dat ze het slachtoffer is geworden van een ernstig misdrijf.’

Hij voegde er nog aan toe dat de politie geen motief ziet en wilde niet zeggen of er verdachten in beeld waren.