Dewael in poleposition om Kamervoorzitter te worden

Patrick Dewael (Open VLD), alom gerespecteerd, heeft de beste kaarten om de tijdelijke Kamervoorzitter te worden. Al zijn er officieel drie andere kandidaten.

Officieel is Patrick Dewael nog geen kandidaat. Maar daar kan morgen heel snel verandering in komen. ‘Als ik voel dat er draagvlak voor mijn kandidatuur bestaat, zal ik er rustig over nadenken’, zei hij daarover afgelopen weekend nog in De Standaard.

Vorige week hebben zich al drie Kamerleden officieel kandidaat gesteld: Valerie Van Peel (N-VA), Tinne Van der Straeten (Groen) en Servais Verherstraeten (CD&V). In tegenstelling tot wat verwacht werd, zal de PS geen eigen kandidaat naar voren schuiven. De vergadering tussen de verschillende fractieleiders om te zien of er consensus mogelijk is over een kandidaat die gisteren gepland stond, is niet doorgegaan. Dus zal de stemming vandaag bepalen wie de tijdelijke voorzitter wordt.

Die stemming kan grillig verlopen, met een verassend resultaat. In een eerste ronde wordt gekeken welke kandidaat de meerderheid van de Kamer achter zich kan scharen. Als daar niemand in slaagt, volgt een tweede stemronde waarin elke kandidaat opnieuw op zoek moet naar een meerderheid. Lukt dat nog niet, dan wordt in een derde ronde de kandidaat met de meeste stemmen achter zijn naam voorzitter.

Iedereen dekt zich in

Verherstraeten heeft al aangegeven ‘niet in een depressie te belanden’ als hij het niet haalt. Hij was eerst geen kandidaat, maar werd dat omdat zijn fractie het vroeg. Van Peel zal wellicht alleen kunnen rekenen op de steun van Vlaams Belang en mogelijk van CD&V. Tinne Van der Straeten zou dé kandidaat van alle Franstalige en Nederlandstalige partijen op links kunnen worden. Maar bij de PS wordt alvast gewezen op de ruime ervaring van Dewael en de ‘indrukwekkende manier’ waarop hij tijdens de openingszitting Vlaams Belang buitenspel zette.

Bij Groen valt dan weer te horen dat Van der Straeten een uitstekende kandidaat is, maar zeker niet de enige goede kandidaat. ‘Wij willen absoluut vermijden dat de stemming over de voorzitter uitmondt in een chaotische Kamerzitting met veel stemrondes. Het beeld van de politiek is al zo slecht.’