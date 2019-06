Groen licht voor nieuwe gevangenis in Haren

De Raad van State heeft de laatste beroepen tegen de bouw van een megagevangenis in Haren, ten noorden van Brussel, verworpen. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens aangekondigd.

’De bouw van de gevangenis van Haren zit op veilig, de laatste beroepen bij de Raad van State zijn verworpen’, schrijft Geens op Twitter.

Er waren twee beroepen ingediend: tegen de bouwvergunning en tegen de milieuvergunning, die beide door het Brussels Gewest waren afgeleverd. De Raad van State heeft ze allebei verworpen. Daardoor kunnen de Regie der Gebouwen en het consortium Cafasso de werken aan de instelling voortzetten.

De nieuwe gevangenis moet onderdak bieden aan 1.190 gedetineerden. Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen is tevreden met de uitspraak. ‘Wij werken al verschillende jaren met man en macht om goede detentieomstandigheden te kunnen scheppen voor de Brusselse gedetineerden en moderne en veilige werkomstandigheden voor de cipiers.’

Regelmatig werden er klachten geuit over de vreselijke staat van de Brusselse penitentiaire instellingen. De gevangenis van Haren moet komaf maken met die soms mensonterende omstandigheden. Bedoeling is dat het complex in 2022 wordt opgeleverd.

Dat is liefst zes jaar later dan de oorspronkelijk geplande ingebruikname. In 2016 en 2017 werden uiteindelijk de vergunningen voor de bouw afgeleverd, maar daarmee was de lijdensweg niet ten einde. De start van de werken liep vertraging op door allerlei schorsingsprocedures. Die werden in 2017 en 2018 verworpen, waardoor de voorbereidende werken van start konden gaan.