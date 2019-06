Oost-Europeanen woest over ‘uitverkoop’ aan Moskou

De parlementaire assemblee van de Raad van Europa besliste gisteren dat Rusland opnieuw volwaardig lid kan worden en opnieuw mag meestemmen. Het stemrecht van Moskou was in 2014 ingetrokken nadat Rusland de Krim had geannexeerd.

Opvallend is dat geen expliciete voorwaarden worden gekoppeld aan die rehabilitatie. Moskou wordt alleen gevraagd om onder meer gevangenen vrij te laten en een onderzoek te openen naar de moord op de oppositiepoliticus Boris Nemtsov in 2015.

De delegaties van Oekraïne, Letland, Litouwen, Estland, Polen, Georgië en Slovakije reageerden woedend en beslisten onmiddellijk Straatsburg te verlaten en terug te keren naar hun respectievelijke hoofdsteden. Een parlementslid sprak in hun naam van een ‘uitverkoop’ van de Raad van Europa (die waakt over het respect voor de mensenrechten, de rechtsstaat en de democratie) aan Rusland ‘dat de democratie in Europa destabiliseert’ en zich schuldig maakt aan ‘gewapende agressie’. Ze gaan samen met hun regeringen bekijken of en wat ze kunnen ondernemen bij de volgende bijeenkomst van de assemblee.

Volgens goed ingelichte bronnen stemden alle Franse en de meeste Duitse leden van de assemblee voor de volledige terugkeer van Rusland, als een teken van goodwill richting Poetin. Op de Europese top vorige week in Brussel stemden de Duitse kanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron samen met de 26 andere EU-leiders nog unaniem voor de verlenging van de economische sancties tegen Rusland wegens de betrokkenheid van Moskou bij de oorlog in Oost-Oekraïne en de annexatie van de Krim.