Westvleteren op twee uur uitverkocht via website

De voorraad Westvleteren was op het eerste online verkoopmoment van de Sint-Sixtusabdij op twee uur uitverkocht.

Bierliefhebbers konden, na twee testsessies vorige week, het trappistenbier woensdag voor het eerst echt bestellen op de website van de abdij van Westvleteren.

Klanten konden zich registreren met hun nummerplaat en kwamen dan in een digitale slimme wachtkamer terecht. Zo wordt fraude bij de verkoop beperkt. Deze nieuwe bestelmethode vervangt het oude, telefonische systeem.

De abdij is niet van plan om de productie te verhogen. De monniken brouwen 6.000 hecto­liter per jaar, verspreid over 42 brouwdagen.

Het volgende online verkoopmoment vindt plaats op 10 juli van 16 uur tot 20 uur. Klanten moeten zich verplicht vooraf aanmelden. Maandelijks zullen er twee verkoopmomenten zijn.