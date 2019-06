Paul Put kan met Guinee op Afrika Cup niet stunten tegen Nigeria, dat naar achtste finales mag

Nigeria heeft zich woensdag als eerste geplaatst voor de achtste finales op de Africa Cup in Egypte. In het Alexandriastadion in de havenstad Alexandrië haalden ze het op de tweede speeldag in groep B met het kleinste verschil van het Guinee van bondscoach Paul Put. Kenneth Omeruo scoorde na 73 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd.