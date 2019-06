Reynders grijpt naast topjob Raad van Europa

Didier Reynders (MR) wordt niet de nieuwe secretaris-generaal van de Raad van Europa. De parlementaire assemblee heeft de Kroatische Marija Pejcinovic Buric verkozen.

Reynders kreeg 105 stemmen achter zijn naam, zijn tegenstreefster Marija Pejcinovic Buric 159.

Reynders voerde al maandenlang campagne voor de prestigieuze functie. Sinds maandag stond de federale informatieopdracht die hij samen met Johan Vande Lanotte uitvoert op een laag pitje voor de eindsprint van zijn kandidatuur. Tevergeefs.

De 60-jarige Reynders is al twintig jaar federaal minister. Als minister profileerde hij zich sterk op mensenrechten en hij aasde al langer op een Europees mandaat. In 2014 greep hij naast de functie van Europees commissaris.

Ik feliciteer @MarijaPBuric met haar verkiezing als secretaris-generaal @coe en wens haar veel succes. Ik bedank de Belgische parlementsleden voor hun steun en de teams die mij hebben geholpen een goede campagne te voeren pic.twitter.com/GVrcuiWttY — didier reynders (@dreynders) 26 juni 2019

Tweede vrouw

Met Buric komt voor de tweede keer een vrouw aan het hoofd van de instelling. Tot nu toe was de secretaris-generaal altijd uit West-Europa. Buric is oud-lid van het parlement van de Raad en zat het comité van ministers van de organisatie voor. Sinds 2017 is ze de Kroatische minister van Buitenlandse Zaken. Op 1 oktober begint ze aan haar nieuwe taak.

De secretaris-generaal van de Raad van Europa geeft leiding aan 1.300 ambtenaren en ziet toe op een budget van bijna een half miljard euro.

Samen met het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is de Raad van Europa verantwoordelijk voor het bewaken van de mensenrechten in de 47 lidstaten, waaronder Rusland en Turkije. De Raad van Europa en het Mensenrechtenhof zijn geen instellingen van de Europese Unie.

Rusland

De Raad van Europa heeft ook beslist dat Rusland weer mag meestemmen, ondanks verzet van Oekraïne. Het stemrecht van de Russen was ingetrokken, nadat Rusland het Oekraïense schiereiland Krim geannexeerd had. Maar Frankrijk en Duitsland wilden Rusland weer als een volwaardig lid van de Raad van Europa behandelen.