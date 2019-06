KMI maakt weerbericht voor 2063: ‘Bijzonder hoge temperaturen’

Wie de hoge temperaturen nu al ondraaglijk vindt, zet zich maar beter schrap voor de toekomst. Volgens het KMI zullen zeer hoge temperaturen veel meer voorkomen.

‘Op 5 juli 2063 zet de hittegolf zich verder, en blijft het op veel plaatsen heel zonnig. In de loop van de dag kunnen stapelwolken ontwikkelen, maar het blijft meestal droog. We halen bijzonder hoge temperaturen, met maxima tot 37 graden in de Kempen, en een minimum temperatuur van 23 graden in het centrum. Er waait een matige wind uit het oosten.’

Om de gevolgen van de klimaatverandering tastbaarder te maken, heeft het KMI een weerbericht voor 2063 gemaakt. ‘Voor deze “weersvoorspellingen” gebruikten we ons weermodel als klimaatmodel door het verder te laten rekenen tot 2100’, stelt het meteorologisch instituut. ‘Gedurende deze periode veranderen we de concentraties aan broeikasgassen volgens de scenario’s van het Intergovernmental Panel on Climate Change.’

Het resultaat: meer hittegolven en meer zeer hoge temperaturen. Het KMI wijst erop dat op 5 juli 2063 niet per se een hittegolf zal plaatsvinden. ‘Dit is louter een illustratie van hoe ons weer er in de toekomst zou kunnen uitzien.’ Nog warmer dus.