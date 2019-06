Prins William: ‘Ik zou mijn kinderen steunen als ze holebi zijn’

De Britse prins William zegt dat zijn kinderen gerust holebi mogen zijn. Maar hij geeft toe dat hij zich toch zorgen zou maken.

De 37-jarige prins, die wellicht ooit op de Britse troon zal zitten, heeft drie kinderen: George (5), Charlotte (4) en Louis (2). Wat als een van hen holebi zou zijn? Daar heeft de prins naar eigen zeggen al over nagedacht.

‘Ik wou dat we in een wereld leven waar dat helemaal normaal en cool zou zijn, maar daar maak ik me, zeker voor mijn familie, wel zorgen over’, zei William tijdens een bezoek aan een organisatie die zich inzet voor holebi’s. ‘Ik maak me niet ongerust over hun geaardheid, maar wel over de druk die ze gaan ervaren en hoeveel moeilijker het leven kan zijn. Als ouder maak ik me zorgen over hoeveel obstakels, haat en discriminatie dat zou kunnen betekenen. Het is aan eenieder van ons om dat bij te sturen opdat het definitief tot het verleden hoort.’

De prins zou ‘elke keuze’ van zijn kinderen steunen.