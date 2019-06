Jos van Emden blijft Langeveld voor en is Nederlands kampioen tijdrijden

Jos van Emden heeft zich woensdag in Ede verzekerd van de Nederlandse titel tijdrijden. De renner van Jumbo-Visma had voor de 40,8 kilometer 46:59 minuten nodig. Sebastian Langeveld (Education First) gaf acht seconden toe en werd tweede. Het brons ging naar Dylan van Baarle (Ineos) in 47:26.

Vorig jaar eindigde Van Baarle in Bergen op Zoom nog als eerste. Van Emden stelde toen teleur met de vijfde plek. Voor van Emden is het de tweede nationale titel tegen de tijd na 2010.

Tom Dumoulin, de winnaar van 2017, deed net als vorig jaar niet mee. De renner van Sunweb is nog niet fit na een knieblessure.

Foto: Photo News

Bij de vrouwen won Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) met overmacht. De wereldkampioene van 2017 en 2018 was over 31,8 km liefst 1:35 minuut sneller dan Ellen van Dijk, de winnares van vorig jaar. Het brons ging naar Anna van der Breggen. Van Vleuten keerde in maart terug in competitie na een zware knieblessure door een val op het WK in Innsbruck. Ze won dit jaar al Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik. Het is haar vierde nationale tijdrittitel na 2014, 2016 en 2017.