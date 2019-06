Politie moet baby uit snikhete auto bevrijden

De Leuvense politie heeft woensdag de ruit van een auto ingeslagen om een elf maanden oude baby te bevrijden uit een snikhete wagen. De vader was het jongetje vergeten af te zetten in de crèche. in 2012 stierf een kind in gelijkaardige omstandigheden in Evere.

In het centrum van Leuven, in de Sint-Michielsstraat, is een baby van elf maanden uit een auto gehaald. Het waren voorbijgangers die de baby zagen zitten, zij verwittigden meteen de hulpdiensten.

‘De politie kwam ter plaatse en sloeg een ruit van de auto stuk om het kindje te bevrijden. De baby werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht maar stelt het goed’, zegt Nicolas del Piero van de Leuvense politie.

Waarschijnlijk is de papa het kindje vergeten. Hij moest de baby normaal naar de crèche brengen.

In 2012 is in Evere een meisje van zes maanden omgekomen door de hitte. De vader van het meisje, een militair, was haar toen ook vergeten toen hij naar zijn werk ging op het militaire domein. Voor haar kon geen hulp meer baten.

En ook in Halle (Vlaams-Brabant) stierf in 2007 een baby van vijf maanden oud. De moeder had haar twee oudste kinderen naar school gebracht. Daarna ging ze onmiddellijk naar haar werk maar vergat in al haar haast haar zoontje bij de opvang af te zetten. Na haar werk vond ze haar kind dood in zijn kinderstoeltje.

Laat geen kinderen of dieren in auto

De Leuvense politie roept iedereen op om zeker bij dit weer geen kinderen of huisdieren in de auto te laten zitten. ‘De temperatuur in de wagen loopt immers zeer snel op’, klinkt het.