Koeltoren na legionella-uitbraak weer opgestart

Papierproducent Stora Enso heeft de koeltoren herstart die de bron was voor de legionella-uitbraak die vorige maand aan twee mensen het leven kostte.

In totaal werden 32 mensen in de regio van Evergem en Gent ziek. De koeltoren werd geïdentificeerd door het agentschap Zorg en Gezondheid, waarop het bedrijf hem liet stilleggen.

De koeltoren is inmiddels grondig gereinigd. Het voorbije weekend werd de toren een eerste keer opgestart om te testen of de installatie stabiel werkt. Stora Enso moest ook een risicoanalyse laten uitvoeren en een nieuw beheersplan opstellen. Dat is door het agentschap Zorg en Gezondheid gevalideerd.

‘Dat plan is als degelijk beoordeeld’, zegt Joris Moonens van het agentschap Zorg en Gezondheid. ‘We zullen de werking van die koeltoren zeker de eerste weken zeer nauwgezet opvolgen. We doen dat met plaatsbezoeken, frequente staalnames en opvraging van logboekgegevens.’

Het agentschap belooft de koeltoren opnieuw stil te leggen ‘bij de minste indicatie dat het bedrijf zijn beheersplan niet correct uitvoert of er een risico voor de volksgezondheid ontstaat.’

Klacht

Enkele nabestaanden en buurtbewoners hebben een klacht ingediend tegen Stora Enso en ook de lokale besturen van Gent en Evergem hebben zich burgerlijke partij gesteld. Er loopt een gerechtelijk onderzoek dat duidelijkheid moet scheppen over de verantwoordelijkheid voor de dodelijke uitbraak.

De laboresultaten leggen wel een sluitend verband tussen minstens vijf patiënten en de legionella-bacterie die in de bewuste koeltoren is aangetroffen. ‘Ik kan stellen dat we momenteel geen aanwijzingen hebben dat er nog een andere bron van besmetting is’, zegt Moonens.