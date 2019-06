Dries De Bondt wint verrassend Halle-Ingooigem, massale val in laatste kilometer fataal voor favorieten

Dries De Bondt van Corendon-Circus heeft de 72e editie van Halle-Ingooigem (cat. 1.1) gewonnen, de vijfde manche van de Bingoal Cycling Cup en laatste test voor het BK van aanstaande zondag. Een val in de laatste rechte lijn zorgde voor chaos. De Bondt was normaal de lead-out voor Tim Merlier maar ontsnapte aan de valpartij waar zijn kopman wel bij betrokken was. De Nederlander Piotr Havik werd tweede, Philippe Gilbert werd na alle heisa over zijn niet-Tourselectie toch knap derde.

Net toen het treintje van Deceuninck-Quick Step bij het ingaan van de slotkilometer kwam opzetten in dienst van topfavoriet Fabio Jakobsen, ging Lasse Norman Hansen (Corendon-Circus) van de kop af. Davide Martinelli was de eerste van de blauwe trein maar zag Hansen niet, waardoor de Italiaan vol op de Noor knalde en heel wat renners mee ten val bracht. De Bondt zat klaar om over te nemen van Hansen en kon zo tot zijn eigen verbazing als eerste naar de finish beginnen sprinten. En standhouden.

Voor de 27-jarige De Bondt was het al zijn tweede zege in Ingooigem, in 2016 was hij er al eens de beste. Op de erelijst volgt hij Danny van Poppel op.

Met Deceuninck-Quick Step en CCC Team kwamen er twee WorldTour-teams aan de start. Ook een Belgische nationale selectie van bondscoach Rik Verbrugghe tekende present met onder meer Oliver Naesen, Jasper Stuyven en Jens Keukeleire.

(later meer)