Onderzoekers brand Notre-Dame sluiten kwaad opzet uit, mogelijk kortsluiting of smeulende sigaret

De Franse autoriteiten hebben geen enkele aanwijzing dat de brand die in april een groot deel van de Notre-Dame in de as legde het gevolg is van kwaad opzet. De oorzaak wordt gezocht bij een mogelijk slecht onderhouden elektriciteitsnetwerk, of een smeulende sigaret.

‘Hoewel het onderzoek al enkele zaken aan het licht heeft gebracht die de brand in de Notre-Dame mogelijk kunnen verklaren, zijn we tot op vandaag niet volledig zeker van de oorzaak’, zegt Remy Heitz, openbaar aanklager van het Parijse parket in een verklaring. Maar kwaad opzet kan dus al wel uitgesloten worden.

Heitz voegde daaraan toe dat er een onderzoek is geopend naar de mogelijkheid dat de verwoestende brand werd veroorzaakt door nalatigheid. Het parket denkt meer concreet aan een mogelijk slecht functionerend elektriciteitsnetwerk, of een smeulende sigaret.

Het openbaar ministerie vertrouwt het verdere verloop van het onderzoek toe aan drie onderzoeksrechters. Zij hebben ruimere onderzoeksbevoegdheden en hebben de macht om mogelijke verantwoordelijken van nalatigheid te beschuldigen.

De Notre-Dame raakte bij een brand op 15 april zwaar beschadigd. President Emmanuel Macron beloofde om de kathedraal binnen de vijf jaar weer op te bouwen. In totaal werd 850 miljoen euro aan giften toegezegd voor de heropbouw. Twee maanden na de brand is echter nog maar negen procent van het beloofde bedrag overgemaakt, meldde het radiostation France Info vorige week. De grootste donateurs, zoals de familie Arnault, betalen in schijven, naarmate de heropbouw vordert. Ze willen zeker zijn dat hun geld echt voor de heropbouw wordt gebruikt en de Franse staat het niet voor iets anders aanwendt.