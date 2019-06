Een documentaire over de brand in de Notre-Dame, een documentaire over studentenprotesten in Zuid-Afrika of een romantische film met Saoirse Ronan. Dit zijn onze tv-tips.

1. NOTRE-DAME IN FLAMES

Eén 21.25-22.10 uur

Franse documentaire over de brand die op 15 april uitbrak in de Notre-Dame van Parijs. De Franse titel, Pompiers de Paris: sauver Notre Dame! dekt de lading beter: de heldenmoed van de brandweerlui wordt iets te dik aangezet. Desondanks zeer de moeite, niet zomaar wat porno for pyros.

2. EVERYTHING MUST FALL

NPO 2 22.55-0.00 uur

Nederlandse documentaire over de studentenprotesten die in 2015 Zuid-Afrika op zijn grondvesten deden daveren. Wat begon als lokaal protest tegen het hoge studiegeld, groeide uit tot een nationale actie waaraan de gele hesjes een puntje kunnen zuigen.

3. BROOKLYN

Vitaya 20.40-22.30 uur

Nogal klassiek opgevatte romantische film over een jonge Ierse die haar dorp ontvlucht en een nieuw leven probeert op te bouwen in de VS. Het bekijken waard vanwege de fantastische Saoirse Ronan (spreek uit: Sursja).

4. Terzake

Canvas, 20.00 uur

Nieuws- en actuamagazine met aandacht voor het drugsprobleem en de speekseltests in Brasschaat en de vraag of Didier Reynders zijn Europese topjob krijgt. Met Chris Boian, de woordvoerder van UNHCR (het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN), gaat het over het vluchtelingenprobleem aan de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten.