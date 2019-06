Laat het comakijken beginnen: het zomeraanbod van Netflix en co

Het is om gek van te worden: volgende week is het vakantie, iedereen heeft tijd om tv te kijken, en net dan loopt het laatste echte tv-programma van het seizoen, het allesverterende psychosociale experiment ‘Love island’, op zijn eind. Gelukkig kent videostreaming geen seizoenen. Wij gidsen u alvast door het zomeraanbod van Netflix en co. Laat het comakijken een aanvang nemen.

NETFLIX

Marktleider Netflix speelt op veilig in de zomer, met vooral nieuwe seizoenen van sterkhouders. Van GLOW (nu met Geena Davis!) en van Comedians in cars getting coffee (dit keer met ...