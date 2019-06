De unieke dynamiek tussen patiënt, mantelzorger en verpleegkundige

In de thuissituatie kan de rol van de thuisverpleegkundige en de mantelzorger in een zorgtraject niet genoeg naar waarde geschat worden. Met verschillende initiatieven ondersteunt Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen de competenties van de mantelzorger.

“Mantelzorgers zijn een zeer belangrijke bron van hulp om de zorg van de thuisverpleegkundige verder te bestendigen in de thuissituatie,” vertelt Benjamin Willaert, Directeur Kwaliteitsbeleid bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen. “Mantelzorgers zijn ook onze ‘klanten’ en via een jaarlijkse bevraging komen we meer te weten over mogelijke verbeterpunten in onze werking. Onze verpleegkundigen gaan samen met mantelzorgers een optimale zorg samenstellen voor de patiënt. We proberen mantelzorgers zoveel mogelijk te betrekken in het zorgproces om een kwaliteitsvolle zorg te garanderen.”

Een tweede initiatief van Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen was de oprichting van een werkgroep ‘mantelzorgers voor mantelzorg’. “In een volgende fase wordt dit concept verder verfijnd en willen wij als organisatie zelf naar de mantelzorgers toestappen met een aantal vragen. Alles is erop gericht om de samenwerking nog te verbeteren. Dat kan via een opleiding of het bijsturen van competenties. We willen onze dienstverlening op die manier nog aanscherpen en samen bouwen aan diensten.”

Delegeerbare zorg

In het kader van delegeerbare zorg is de wet- en regelgeving aangepast over wat mantelzorgers wel en niet mogen doen. In de wetgeving staat de cliënt centraal. “Mantelzorgers die opgeleid zijn door verpleegkundigen kunnen hiervoor een attest krijgen. Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen zet hier sterk op in. We doen er voorts alles aan om de dynamiek tussen patiënt, mantelzorger en verpleegkundige verder te optimaliseren,” besluit Benjamin Willaert.

