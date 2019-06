Moeskroen legt Bakic definitief vast en huurt Ghanese spits

Moeskroen heeft zich versterkt met Jonah Osabutey, een Ghanese aanvaller van de beloftenploeg van Werder Bremen. Hij wordt gehuurd voor een seizoen met aankoopoptie. Vorig seizoen scoorde de 20-jarige spits in 27 matchen twaalf keer en gaf hij ook twee assists.

Les Hurlus trokken ook aanvallende middenvelder Marko Bakic definitief aan. De Montenegrijn tekende een contract voor vier seizoenen. Bakic was vorig seizoen al aan de slag bij Moeskroen op huurbasis van het Portugese Braga. In 27 wedstrijden was hij goed voor twee doelpunten en drie assists.