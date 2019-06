Aan een taverne aan Driegoten in Hamme is dinsdagavond een tachtiger met z'n Jaguar een vijver ingereden.Toen de man de parking van de taverne wilde afrijden, duwde hij het gaspedaal in in plaats van te remmen.

De man kwam met z'n auto achterwaarts in de vijver terecht. Een omheining kon wel verhinderen dat de auto volledig in het water wegzakte. De brandweer kwam ter plaatse om de de man en z'n vrouw te bevrijden, ze bleven ongedeerd. Het duurde wel nog een hele tijd vooraleer de Jaguar uit het water kon gehaald worden.