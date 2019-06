Vier jaar cel gevorderd voor Guy Van Sande in kinderpornoproces

In de kinderpornozaak tegen gewezen acteur Guy Van Sande heeft het parket vier jaar effectieve gevangenisstraf gevorderd. Een van de beklaagden is vlak voor de start van het proces overleden.

Guy Van Sande moet zich voor de rechtbank van Veurne samen met twee andere verdachten verantwoorden voor bezit, productie en verspreiding van kinderporno. Bij de start van het proces bleek dat een van de andere beklaagden recent overleden is.

De zestiger uit Diksmuide was al langer ernstig ziek. Het gaat om de man die een van de bezoekers was van een chatroom waar kinderporno werd uitgewisseld, en naar het gerecht stapte toen zijn vrouw hem had betrapt. Daarna onderzochten agenten de IP-adressen van de andere deelnemers.

Guy Van Sande gaf toe dat hij de bewuste chatroom bezocht, maar minimaliseert zijn aandeel in de zaak. Toen de heisa losbrak, nam hij ontslag als schepen voor N-VA in Edegem.

Sven Mary, de advocaat van Van Sande, vroeg om de zaak achter gesloten deuren te behandelen. De verdediging verwees onder andere naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook de advocate van professor Frank P., de andere beklaagde, sloot zich bij dat verzoek aan. Na een kort beraad moest het aanwezige publiek effectief de zaal verlaten.

Het parket eist vier jaar effectieve celstraf voor Van Sande en drie jaar voor de andere verdachte.