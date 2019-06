Elise Mertens op het gras van Eastbourne niet opgewassen tegen ‘s werelds nummer drie Pliskova

Elise Mertens (WTA 21) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in Eastbourne (684.080 euro).

In de derde ronde leed de Limburgse een duidelijke nederlaag tegen het Tsjechische tweede reekshoofd Karolina Pliskova (WTA 3). Het werd 6-1 en 6-2 na 58 minuten tennis.

Het was het eerste onderlinge duel tussen de 23-jarige Mertens en de 27-jarige Pliskova, een ex-nummer één van de wereld. In de kwartfinales speelt Pliskova tegen de Letse Jelena Ostapenko (WTA 35) of de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 52).

Kirsten Flipkens kende eerder op de dag wel succes in het dubbeltoernooi. Aan de zijde van de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands plaatste ze zich voor de halve finales. In het enkeltoernooi verloor Flipkens (WTA 81) in de eerste ronde van Deense titelverdedigster Caroline Wozniacki (WTA 14). (belga)