Jonas Van Geel en Evelien Bosmans verwelkomen zoontje

Acteurs Jonas Van Geel (34) en Evelien Bosmans (29) zijn fiere ouders geworden van een zoon, genaamd Charlie. Dat meldt het koppel op Instagram.

Hun kindje was eigenlijk pas uitgerekend voor 11 juli, maar kwam dus enkele weken vroeger. Het geslacht verklapte Jonas Van Geel in april al.

Charlie heeft trouwens ook geen onbekende peter, want dat is goede vriend en acteur Jelle Cleymans. Met presentatrice Frances Lefebure en actrice Daphne Wellens heeft hun zoontje ook nog eens beroemde meters. Ook schrijfster Astrid Haerens is meter.