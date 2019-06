Steve B. veroordeeld tot 5 jaar voor verkrachting ex-vriendin

Het Antwerpse hof van beroep heeft woensdag Steve B. veroordeeld tot vijf jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling voor de verkrachting van zijn ex-vriendin. B. bekende in mei ook al de moord op de Antwerpse Julie Van Espen.

De dertiger kreeg in beroep dus een zwaardere straf opgelegd, want in eerste aanleg had hij vier jaar cel gekregen. Het hof beval ook zijn onmiddellijke aanhouding.

In 2017 had de rechter in de ­verkrachtingszaak nog geoordeeld dat Steve B. niet meteen naar de cel moest, omdat hij ‘niet vluchtgevaarlijk’ zou zijn. Na een eerdere veroordeling in 2004, voor gelijkaardige feiten, was hij echter al meermaals gaan lopen uit de gevangenis.

Na de moord op Julie Van Espen ontstond grote ophef over het feit dat B. in 2017 ondanks die eerdere vluchtpogingen niet meteen was aangehouden. Ook minister van Justitie Koen Geens (CD&V) kreeg toen heel wat kritiek te verwerken, maar die zei toen dat hij zich niet politiek verantwoordelijk kon voelen voor de beslissing van een rechter. Het hof van beroep van Antwerpen noemde een tekort aan magistraten als de reden waarom B. tot voor kort nog vrij rondliep.