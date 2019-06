Een wagen op zonne-energie: nooit meer tanken, maar goedkoop is het niet

Fluisterstil en zonder uitlaatpijp: de nieuwste creatie van de Belgische auto-ontwerper Lowie Vermeersch lijkt in niets op de blitse bolides met brullende motoren die hij jarenlang ontwierp. Alleen qua prijs misschien: Lightyear One, de eerste gezinswagen op zonne-energie, begint bij 119.000 euro. Je moet nooit tanken en hem zelfs niet in het stopcontact steken.