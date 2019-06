De topman van het Vlaamse energiedistrubutiebedrijf Fluvius Frank Vanbrabant houdt zijn hart vast voor de uitrol van de digitale meter. ‘Ik ga geen politie of deurwaarder sturen naar zonnepanelenbezitters’.

Zonnepanelenbezitters die de plaatsing van de digitale meter weigeren. ‘Dat risico lopen we nu er terug onzekerheid is ontstaan over de regeling om nog 15 jaar de regeling van de terugdraaiende teller te behouden voor zonnepanelenbezitters’, heeft Fluvius-topman Frank Vanbrabant vanmorgen gemeld tijdens een gesprek met De Standaard.

Deze garantie op een terugdraaiende teller is door het Vlaamse overheid vastgeklonken in een decreet. Maar die wordt nu gecontesteerd door de Vreg, de Vlaamse energieregulator. Die heeft begin deze week laten weten dat het naar het Grondwettelijk Hof stapt met de vraag tot vernietiging.

Vanbrabant vreest nu dat zonnepanelen bezitters zullen proberen om de plaatsing van een digitale meter zo lang mogelijk uit te stellen. De installatie van zo’n meter is wel verplicht. Maar wat als de installateur geen toegang krijgt tot de woning om de digitale meter te plaatsen.

‘Fluvius zelf heeft geen politionele bevoegdheid en ik ben niet van plan om politie of een deurwaarder ter plaatse te sturen’, stelt de topman van Fluvius.

Zonnepanelenbezitters komen -samen budgetmeterklanten, nieuwbouwers en grondige renoveerders- als eersten aan de beurt voor de plaatsing van een digitale meter. Streefdoel is tegen eind 2022 digitale meters te hebben bij alle zonnepanelenbezitters. De volledige uitrol van de digitale meter in Vlaanderen zal vijftien jaar in beslag nemen. Tot 2034 dus.

Vanbrabant waarschuwt ook dat een stroeve uitrol van de digitale meter bij zonnepanelenbezitters bijkomende kosten gaat meebrengen. Fluvius heeft een enkele installateur in de arm genomen om zo efficiënt en systematisch mogelijk de digitale meters bij zonnepanelenbezitters en huishoudens met een budgetmeter te installeren. Als die voor gesloten deuren staat wordt die efficiënte aanpak in de war gestuurd. ‘Alle verbruikers zal opdraaien voor de meerkosten. Want het zal verrekend worden in het distributienettarief’, stelt de topman van Fluvius.

Dat de Vlaamse energieregulator zo kort voor de officiële start van de uitrol van de digitale meters beslist heeft om het digitale meterdecreet aan te vechten bij het Grondwettelijke Hof vindt Vanbrabant ‘ongelukkig’. Hij hoopt dat de Vreg en de Vlaamse overheid zo snel mogelijk de violen kunnen stemmen. ‘Want met een procedure bij het Grondwettelijk Hof riskeert je snel drie tot vier jaar onzekerheid over de tarieven voor de zonnepanelenbezitters’.