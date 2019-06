Farmabedrijf moet medicijn blijven leveren aan 5-jarige Valentina

Het Farmabedrijf BioMarin moet verder het medicijn Vimizin leveren aan het meisje dat lijdt aan syndroom van Morquio. Dat heeft de kortgedingrechter beslist.

Valentina Grimaldi uit Leefdaal lijdt aan het syndroom van Morquio, een zeldzame ziekte. Patiënten waar de ziekte zich vroeg manifesteert, worden door vergroeiing aan het skelet doorgaans niet ouder dan 25 jaar.

Het Amerikaanse farmabedrijf BioMarin produceert het geneesmiddel Vimizim, dat de symptomen van de ziekte afremt. Sinds maart vorig jaar leverde het bedrijf Vimizim gratis aan Valentina, terwijl het ondertussen onderhandelde met de overheid over een terugbetaling. Die vindt de vraagprijs – 400.000 euro per patiënt op jaarbasis volgens het Riziv – onaanvaardbaar hoog.

De onderhandelingen sprongen af en BioMarin besliste eenzijdig om Vimizim niet langer te leveren. Daarop trok de familie Grimaldi naar de rechtbank. De rechter besliste dat in februari al dat BioMarin het medicijn moest blijven leveren tot een uitspraak kwam in kortgeding. Dat is nu dus gebeurd.