Ex-jeugdproduct Sofian Kiyine moet bij Standard de naar Ajax vertrekkende Marin doen vergeten

Standard is nog niet klaar op de transfermarkt. Om het vertrek van Razvan Marin naar Ajax op te vangen hebben de Luikenaars Sofian Kiyine van Chievo Verona op het oog. De Belgische Marokkaan maakte in het verleden uit van de jeugdopleiding van Standard.

De naam Kiyine doet in ons land weinig belletjes rinkelen. Dat komt omdat de 21-jarige middenvelder al op vroege leeftijd naar Italië trok. De Marokkaanse jeugdinternational groeide op in Verviers, vlakbij Luik, en kreeg zijn opleiding in de academie van Jean-Marc Guillou in Tongerlo. Tussen 2013 en 2015 maakte hij deel uit van de jeugdopleiding van Standard, waarna hij door Chievo werd opgepikt. In 2017-2018 leende die club hem uit aan Serie B-ploeg Salernitana. Het afgelopen seizoen kreeg Kiyine zijn kans bij Chievo op het hoogste niveau van Italië. Hij kwam er 23 keer in actie en wekte in januari belangstelling van onder meer Torino en Sampdoria. Nu hoopt Standard hem binnen te halen, maar de Luikenaars hebben te kampen met concurrentie.