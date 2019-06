San Francisco verbiedt verkoop e-sigaretten, ‘epidemie bij kinderen’

Als eerste grote Amerikaanse stad voert San Francisco een verbod in op de verkoop van e-sigaretten, zowel in winkels als in online shops. Het gebruik ervan niet verboden, vanaf 21 jaar tenminste.

‘Dit is een beslissende stap om te voorkomen dat een nieuwe generatie kinderen verslaafd geraakt aan nicotine.’ Dat verklaart Dennis Herrera, de openbare aanklager van San Francisco, aan CNN. ‘Het gebruik van de e-sigaret bij kinderen is een epidemie.’ Het uitvoerend college - zoals het schepencollege in België - heeft dinsdag unaniem voor de regeling gestemd.

San Francisco is de thuisbasis van het populairste merk van e-sigaretten in de VS, Juul. Critici zeggen dat Juul kinderen aantrekt. Het bedrijf zegt dan weer dat het een alternatief wil bieden voor gewone sigaretten. ‘Dit zal voormalige rokers die naar de e-sigaret waren overgeschakeld weer richting dodelijke sigaretten duwen en een zwarte markt creëren, in plaats van het probleem van aantrekkingskracht voor jongeren aan te pakken.

Referendum

De burgemeester London Breed heeft tien dagen de tijd om het voorstel te ondertekenen. Als dat is gebeurd, zullen de e-sigaretten zeven maanden later uit de rekken moeten.

Juul wil daar nog een stokje voor steken door de kwestie ter stemming voor te leggen aan de bevolking. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen voldoende handtekeningen verzameld om dat voor elkaar te krijgen.

Bij ons is de verkoop van e-sigaretten aan minderjarigen verboden. Dat heeft het parlement in april beslist. Ook de onlineverkoop van e-sigaretten is in ons land verboden, omdat de overheid vreest dat de elektronische sigaret jongeren aan het roken zal zetten.

Hoe stop je met roken? In de video hieronder geeft verslavingsexpert Paul Van Deun het antwoord.